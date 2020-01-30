التاريخ: 30-يناير-2020
15 مشاهدة
وقفت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد على آخر الترتيبات لانطلاق حملة إزالة النفايات وإصحاح البيئة بولاية الخرطوم التي ستبدأ في الأول من فبراير المقبل وتستمر حتى الثالث منه.
وأكدت الأستاذة عائشة موسى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمباني رئاسة ولاية الخرطوم، بحسب (سونا) حرصها على نجاح الحملة من خلال مشاركة كل فئات المجتمع، من أجل بلوغ الهدف السامي المتمثل في إبراز الوجه المشرف للولاية والسودان.
وأشارت عضو مجلس السيادة إلى مشاركتها في الحملة والطواف على كل المحليات للوقوف على سيرها، لافتة إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد. ووجهت كل الجهات المساهمة في الحملة باستخدام وسائل الاتصال لتنسيق العمل ومعرفة الاحتياجات ومعالجة القصور والمعوقات.
وأشادت عائشة بالمساهمات السخية التي تبرعت بها الجهات التي شاركت في اجتماعات حملة النظافة، والمقترحات التي طرحت لإنجاح الحملة الكبرى بولاية الخرطوم، وشددت على ضرورة استمرار عمليات النظافة بتوفير معينات العمل والمراقبة المستمرة، واستمعت إلى تقارير معتمدي المحليات بالولاية بشأن استعداداتها للحملة.
من جانبه أكد والي الخرطوم، الفريق الركن أحمد عابدون حماد، حرص الولاية على إنفاذ الحملة بالصورة المثلى، وتوقع نتائج إيجابية من خلال العمل التضامني والتنسيق المشترك.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السيادى يقف على ترتيبات حملة نظافة الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.