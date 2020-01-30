مصرع وإصابة “13” في حادث بالعقبة

التاريخ: 30-يناير-2020
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لقي شخص مصرعه وأصيب (13) آخرين في حادث مروري اليوم الخميس بمدخل العقبة بين عربة بوكس متجهة إلى بورتسودان وبص سياحي في طريقه إلى الخرطوم.
وبحسب شرطة المرور وفق صحيفة (اليوم التالى) أن أسباب الحادث تعود للتخطي الخاطئ ودخول العربة البوكس في مسار البص ماتسبب في وفاة سائق البوكس وإصابة (13) راكباً بالبص إصابات بسيطة، وتم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اتخذت سلطات المرور الإجراءات القانونية اللازمة.
الخرطوم أخبار الخليج 365)
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