حملات مكثفة على مكاتب الاستخدام الخارجي

التاريخ: 30-يناير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة علمت صحيفة (مصادر)، أن السلطات تعتزم تنفيذ حملات مكثفة لمراجعة مكاتب ووكالات الاستخدام الخارجي، واخضاعها لمزيد من الضوابط من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. Advertisements وتوقعت ذات المصادر، الكشف عن مخالفات بعدد من الوكالات، ما يستدعي محاسبتها وإيقافها عن العمل، ونوهت إلى أن الخطوة تأتي على خلفية تكرار تعرض السودانيين للاحتيال والإذلال من شركات قامت بتسفير أعداد كبيرة من الشباب والكوادر الطبية لعدة دول وخداعهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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