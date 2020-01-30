تفاقم أزمة انعدام علاج الملاريا للأطفال يقلق الأسر

التاريخ: 30-يناير-2020
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تفاقمت أزمة انعدام علاج الملاريا الخاص بالأطفال إلى درجة مقلقة للأسر، في وقت اتسعت رقعة أزمة أدوية الأمراض النفسية والسكري، وقطرات مهمة لعلاج العيون.
ورسم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة الأسبق، نصري مرقص يعقوب، صورة قاتمة عن الوضع الدوائي، وقال إنه “مقلق”، منوهاً إلى أن الأدوية لا تصمد لمدة أسبوع بالصيدليات.
وكشف مرقص لـ صحيفة (مصادر)، عن خلو الصيدليات من علاج مرض السكري “الانسولين”، لجهة احتكاره للإمدادات الطبية، مشيراً إلى تنامي ظاهرة الروشتات المزورة، وتسرب أخرى من اختصاصيين من غير علمهم؛ لأدوية مُخدرة وممنوعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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