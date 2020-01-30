مسؤول: تقليص تحويل الرصيد إغلاق لبنك المساكين

وصف مسؤول سابق بشركة “زين” للاتصالات، تقليص قيمة تحويل الرصيد إلى (100) جنيه، اعتباراً من يونيو المقبل، بأنه “إغلاق لبنك المساكين”.

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وقال مدير المبيعات السابق، بشركة موباتيل “زين حالياً”، د. الطيب مختار، لـ صحيفة (مصادر)، إن قرار وزير المالية الأخير بتقليص قيمة تحويل الرصيد من شأنه قطع أرزاق العاملين في المجال.

ودعا مختار، وزارة المالية لدراسة تداعيات القرار من الجوانب كافة، خاصة الاجتماعية، وقلّل من تأثير “تحويل الرصيد” على الاقتصاد السوداني، وأضاف ”الفقير والمقطوع والمريض جلهم يعتمدون على تحويل الرصيد”، وتساءل ”هل بامكان الدولة إنشاء بنك لكل قرية”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)