ولاية الخرطوم تلغي عطلة السبت المقبل

أعلنت ولاية الخرطوم، إلغاء عطلة السبت المقبل، الأول من فبراير، بغية دعم نفرة النظافة وإصحاح البيئة، التي تستمر ثلاثة أيام.
وتضمن تعميم أصدره الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى قسم الله، للوزارات والمجالس العليا والمحليات ووحدات الولاية، بحسب صحيفة (مصادر) توجيهات من والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، بأن يكون السبت المقبل، يوم عمل رسمي لكل العاملين لدعم نفرة النظافة وإصحاح البيئة التي تنظمها الولاية خلال الفترة من الأول إلى الثالث من فبراير.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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