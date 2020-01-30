الانقسام يتسبب في فشل مليونية “تجمع المهنيين”

تظاهر الآلاف في الخرطوم، اليوم “الخميس”، استجابة لدعوة تجمع المهنيين، لتسيير مليونية أطلق عليها “مواكب استكمال السلطة الانتقالية”.

Advertisements

ورصدت صحيفة (مصادر)، حشوداً من الشباب أمام مقر مجلس الوزراء، لم ترقى للمليونية، في وقت يشهد الصف الثوري اليوم “الخميس”، أول حالة انقسام، عطفاً على دعوة وجّهها تجمّع المهنيين للضغط على الحكومة لتعيين حكام مدنيين للولايات، وتشكيل البرلمان الانتقالي.

وأعلن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، في وقت سابق رفضه للمواكب المليونية، عبر مناشدة لتجمع المهنيين السودانيين، بالعدول عنها؛ والتي تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)