القبض على شبكة تزييف عملات أجنبية بحيازتها “33” ألف دولار

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ألقت الشرطة الأمنية فرعية أمبدة القبض على شبكة تعمل في تزييف العملات الأجنبية، وضبطت مبلغ (33) الف دولار مزيفة من فئة المائة والخمسمائة دولار في منطقة امبده غرب ام درمان.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة أن الأجهزة الأمنية وفي إطار عملها في مكافحة عمليات تزييف العملات الأجنبية، تمكنت الشرطة الأمنية فرعية محلية امبدة من القبض على شبكة إجرامية تعمل في تزييف العملات الأجنبية حيث تمكنت من ضبط مبلغ ثلاث وثلاثين الف دولار مزيفة من فئة (المائة والخمسمائة دولار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتدوين بلاغ تحت طائلة القانون الجنائي بتزييف العملات.

ووقف اللواء ركن فيصل ساتي حمد معتمد محلية امبدة والعميد شرطة نزار عبدالرحمن مدير شرطة محلية امبدة ومدير فرعية الشرطة الأمنية امبدة، وقفوا على الإنجاز الكبير في حماية الاقتصاد الوطني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)