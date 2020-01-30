قرارات بإعادة بعض الضباط من القوات المُسلّحة وصرف فروقات رواتب

أعلنت اللجنة العليا للمفصولين تعسفياً من القوات المُسلّحة، صدور قرار بإعادة ضباط للخدمة، فصلهم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين تعسفياً، فيما فرغت اللجنة من حصر (5170) ضابطاً مفصولاً، بينهم (7) برتبة فريق و(54) ألفاً من ضُباط الصف والجُنُود.

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وأكّد عضو اللجنة رائد (م) حسن محمود حسن بشير في مؤتمر صحفي أمس، اعتماد تقارير من مُجنّدي الخدمة الوطنية ومنسوبي الدفاع الشعبي واللجان الشعبية، من بينهم مصابو عمليات تمت إحالتهم للمعاش بصُورةٍ مُخالفةٍ لقانون القُوّات المُسلّحة، ولفت إلى نجاح اللجنة في استصدار قرارٍ بصرف استحقاقات مالية لمنسوبي القوات المسلحة سحبت ممن تجاوز عمره بالخدمة (30) عاماً، وأكد بشير صدور قرار من رئيس المجلس السيادي، القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصرف استحقاقات كل من لديه فروقات رواتب لمن عمل (30) عاماً، وقال: “سيأخذها كاملة”.

وبحسب صحيفة الصيحة كشف بشير أنّ العدد الكلي للمفصولين تعسفياً يبلغ نحو (140) ألف شخص، ونوّه الى أنه أحدث فراغاً كبيراً في الجيش، وقال إنّهم عندما عادوا بعد الثورة وجدوا القيادة العامة للجيش فارغة، وإنّ حُدُود السُّودان مُستباحة بسبب تشريد منسوبي القوات المُسلّحة الذي أحدث أضراراً كبيرةً على الوطن بكامله، ودعا لقومية القوات المُسلّحة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)