الهلال يحتج.. الأهلي يطلب.. و(كاف) يتمسّك

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم المغربي رضوان جيد في امتحان صعب وتحدٍ حقيقي، حينما أعلنه حكماً لمباراة السبت بين هلال السودان والأهلي المصري لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تمسّك به وأعلن رفضه لأيِّ اتجاه لاستبداله.

وتُعد موقعة السبت مصيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى كون نتيجتها تحدد هوية بقية المتأهلين لربع نهائي البطولة، بعد أن حسمت بطاقات بقية المجموعات وتبقى فقط معرفة المتأهلين عن المجموعة الثانية ما بين (الأهلي المصري، النجم الساحلي والهلال).

صعوبة المواجهة لا تتوقّف عند حساباتها الدقيقة التي يحتاج من خلالها ممثل السودان للفوز والضيف المصري للتعادل أو الانتصار، بل تمتد لتشمل الحساسية المُفرطة في مواجهات الطرفين منذ أن التقيا في نهائي أبطال أفريقيا عام 1987م، ومن المفارقات أن حكماً مغربياً آخر كان سبباً في اشتعال مباريات الفريقين على مدار تاريخها، لأنّ أنصار الهلال كانوا وما زالوا يُحمِّلون الحكم المغربي لاراش مسؤولية حرمانهم من التتويج بلقب تلك النسخة.. ولا يقتصر الأمر على تلك الحساسية فحسب، بل يشمل كذلك الذكريات السيئة للهلال مع الحكم المغربي رضوان جيد الذي تلقى انتقادات حادة وعنيفة من أنصار الأزرق العام الماضي بعد إدارته لمباراة النجم الساحلي التونسي والهلال في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية ويومها احتسب رضوان ثلاث ركلات جزاء للفريق التونسي، ليتقدم الهلال بشكوى ضده بعد نهاية المباراة.

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وبدأ الضغط على الحكم المغربي يزداد منذ أن أعلنه (كاف) حكماً لمباراة الهلال في الجولة الخامسة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بأرض الأخير، قبل أن يتم استبداله سريعاً بالحكم الزامبي جين سيكازوي وذلك قبل أن يبعث الهلال بخطاب اعتراض على رضوان، غير أن الاتحاد الأفريقي فاجأ الجميع بإعلانه للحكم المغربي ذاته حكماً لمباراة السبت لتتسارع إدارة الهلال بفتح النار على الحكم والاتحاد الأفريقي على حدٍّ سواء مع إرسال خطاب احتجاج على تعيينه.

وبحسب صحيفة الصحية ، خشي الأهلي المصري من تضرُّر فريقه بهذا الضغط على الحكم المغربي وأطلق مسؤولوه تصريحات عدة وخاطبوا (كاف)، مؤكدين أنهم يرغبون في توفر تحكيم عادل للقاء السبت. وفي ظل احتجاج الهلال وطلب الأهلي، أعلن (كاف) تمسكه بالحكم المغربي واعتبر أن الاحتجاج على تعيينه غير مبرر، لأنه مصنف من ضمن أفضل حكام القارة ومرشح للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وشدد الاتحاد الأفريقي على ثقته المطلقة في نجاح رضوان جيد في إدارة المباراة بشكل مميز.

وفي ظل الأجواء المشحونة التي تسبق المواجهة، والاهتمام الزائد من الطرفين، وفيديوهات التهديد والوعيد ومحادثات الواتساب (المفبركة) والتغريدة الغامضة لتركي آل الشيخ، فإن الحكم المغربي رضوان جيد سيجد نفسه في مواجهة واحدة من أصعب المباريات التي يُديرها وأكثرها تعقيداً بعد أن وضعه (كاف) في امتحان صعب، فهل ينجح الدولي المغربي في اجتيازه ويكسب رهان الاتحاد الأفريقي عليه؟.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)