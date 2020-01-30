مبعوث أميي: السودان بحاجة على دعم عاجل من المجتمع الدولي

الخميس 30 يناير 2020

كتب محمد أمين

قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن السودان في حاجة ماسة لعون المجتمع الدولي لتسريع انتقاله إلى الحكم المدني. واختتم شتاينر أمس زيارة للسودان إستمرت ثلاثة ايام القتلى خلالها كبار المسؤولين في مجلسي السيادة والوزراء. واضاف في تعميم صحافي أن المجتمع الدولي لديه الآن فرصة العمر لتعزيز السلام الدائم والديمقراطية التي ستضع البلاد على مسار إيجابي نحو التنمية واقتصاد أكثر قوة. وتابع "هذا يقتضي زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في السودان حتى تتمكن من تلبية احتياجات وتطلعات شعبها." وذكر المبعوث الاممي تعهدات الدول المانحة في الاجتماع الذي عقد في بريطانيا، بتقديم دعم قوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان. وقال ان السودان يواجه تحديات اقتصادية متصاعدة بما في ذلك معدل بطالة رسمي يبلغ 21 %، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي.

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وأشار إلى إن إحلال السلام، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول عام 2022 ، تمثل أولويات السلطات الانتقالية في السودان.

وقال شتاينر سيركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساعدة السودان لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وفقا للجدول زمني الضيق للمرحلة الإنتقالية تبقى منها 32 شهراً. وأضاف لكن خبراتنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكاتنا طويلة الأمد في البلاد ستتيح لنا توفير المستوى المطلوب من الدعم وبسرعة.

وأكد المبعوث الأممي ان البرنامج الإنمائي سيقوم بزيادة دعمه الحالي لتعزيز وظائف الحوكمة الحاسمة، سيساعد على تسهيل تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الأساسية، وتطبيق حكم القانون وتحقيق العدالة. وقال كما سنقدم الاستشارات الفنية اللازمة لمكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الحكومية الرئيسية لتعزيز قدرتهم على تنفيذ أجندة الإصلاح. ويشمل دعم إصلاحات تنظيمية لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز التدابير التي تمكن النساء والشباب من الاستفادة من النظام المالي الرسمي والاقتصاد الرقمي الناشئ.