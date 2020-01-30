عاجل.. حمدوك يؤكد وحدة قوى الثورة

الخميس 30 يناير 2020 كتب محمد أمين قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تسلمت مذكرة تجمع المهنيين السودانيين، المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وأؤمن على المطالب التى تضمنتها. وأكد حمدوك على صفحته الرسمية (الفيس بوك) على ضرورة وحدة قوى الثورة بكافة مكوناتها من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان. وأشاد بالدور العظيم الذي قام به تجمع المهنيين وكافة قطاعات الشعب السوداني التي شاركت في الثورة. وتظاهر الالآف السودانيون اليوم (الخميس) امام مجلس الوزراء بالخرطوم، يطالبون بالاسراع في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين. ودفع تجمع المهنيين بمذكرة عاجلة تطالب الحكومة بتنفيذ مطالب الثورة في استكمال اجهزة السلطة الانتقالية، وتصفية النظام المعزول من مؤسسات الخدمة المدنية.





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