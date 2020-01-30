الخميس 30 يناير 2020 كتب محمد أمين احتشد آلاف السودانيون اليوم (الخميس) امام مجلس الوزراء بالخرطوم، مطالبين باكمال موسسات السلطة الانتقالية. ودعا تجمع المهنيين إلى مواكب مليونية بالعاصمة والولايات لزيادة الضغوط على الحكومة الانتقالية بتشكيل البرلمان وتعيين ولاة الولايات.

ورصد(اخبار الخليج 365) توافد الحشود إلى مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم. وردد المحتجون هتافات تنادي بالإسراع في تكوين البرلمان الانتقالي وتعيين الولاة المدنيين المكلفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يتظاهرون بالخرطوم لاستكمال هياكل الحكم المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.