وزير الدفاع يدعو لتفعيل الاتفاقيات العسكرية مع روسيا

الخميس 30 يناير 2020 كتب محمد أمين أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات العسكرية مع دولة روسيا.

جاء ذلك خلال لقائه بالخرطوم اليوم (الخميس) سفير روسيا لدى السودان فلاديمير جلتف والمحلق العسكري. وقال عمر أن العلاقات السودانية الروسية علاقات حقيقة ومتطورة وفقاً للمصالح المشتركة. Advertisements واشاد الوزير بمواقف روسيا الثابتة تجاه الشعب السوداني خاصة وما تقدم من دعم سياسي واقتصادي وعسكري مقدر. وقال عمر أن الحكومة الانتقالية وحاضنتها قوى الحرية والتغيير ومكونات الثورة السودانية تعمل على قلب رجل واحد لإنجاح عملية السلام المستدام والوصول إلى الانتخابات الحرة النزيهة. ودعا إلى دعم وتعزيز أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للوصول إلى المصالح المشتركة وتفعيل الاتفاقيات العسكرية بين البلدين . ومن جانبه أمن السفير فلاديمير على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد على دعم روسيا اللا محدود للسودان في المجال السياسي وكافة المجالات بعد الدراسة الفنية لكل الجوانب المشتركة بما فيها التعاون العسكري تحديداً في مجال الخبراء والتدريب.

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