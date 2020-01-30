“4” وصايا للفاتح النقر للاعبيه في مباراة الأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذّر مدرب الهلال الفاتح النقر لاعبيه من منح لاعبي منافسهم الأهلي المصري المساحة في مباراة السبت القادم، شارحًا في الوقت ذاته نقاط القوة والضعف في الفريق المصري خلال محاضرة قصيرة اليوم”الخميس”.

وبحسب ما علم”باج نيوز”، فإنّ الجهاز الفني ولاعبي الهلال شاهدوا مباراة الذهاب التي جرت أمام الأهلي المصري ليمنح بعدها النقر لاعبيه الوصايا الأخيرة.

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وطالب النقر لاعبيه بعدم ارتكاب أيّ مخالفاتٍ قريبة من منطقة الجزاء، بجانب الضغط على وسط الأهلي والتركيز داخل المناطق الخاصة به.

والهلال السوداني سيستقبل نظيره الأهلي المصري بعد غدٍ”السبت” في الجولة التي تأتي لحساب المرحلة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وسيحتاج ممثل السودان الوحيد في دوري أبطال إفريقيا إلى الفوز في مباراة السبت على الأهلي المصري للتأهل إلى الدور المقبل إذ يجمع في رصيده”9″ نقاط، فيما يجمع ممثل مصر ذات النقاط لكّنه يتفوّق بفارق الأهداف.