تحذير من تناقُص إنتاج الذهب بـ”العبيدية” لغلاء أسعار الوقود

الخليج 365 :

حَذّرَ رئيس شُعبة طواحين الذهب في سوق العبيدية بولاية نهر النيل القاضي النور حسن، من تناقُص الإنتاج من التعدين التقليدي بسبب غلاء أسعار الوقود، وقال إنّه وصل (5300) جنيه، ونفى وصول طائرة لتهريب الذهب من المنطقة.

وقال القاضي لـ(الصيحة) أمس، إنّه من المُستحيل هُبُوط طائرات بمناطق التعدين دُون أن يعلموا بالأمر، وأوضح أنّ المُعدِّنين يبيعون إنتاجهم للحكومة التي تَعلم مَا يَدُور هُناك، وأَضَافَ بأنّ التهريب قد يتم في مراحل لاحقة خارج مناطق الإنتاج، ونوّه القاضي لتواصل مُعاناة الحصول على الوقود، وأوضح أنّ السعر التجاري يتجاوز (5) آلاف جنيه، وشكا من افتقار سوق العبيدية للكهرباء رغم تَعهُّد الحكومة قبل أكثر من عام بكهربة مناطق التعدين وسوق العبيدية تحديداً.