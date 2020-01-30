المريخ الخرطوم يخسر أمام المريخ الفاشر ودياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خسر المريخ الخرطوم أمام نظيره المريخ الفاشر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت اليوم”الخميس” في إطار التحضيرات للدوري الممتاز. وقرّر الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عنجة منح اللاعبين راحة عن التدريبات غدًا”الجمعة”. وينتظر أنّ يبدأ المريخ الخرطوم مشواره في النصف الثاني من الدوري الممتاز بملاقاة هلال كادوقلي بملعب الأخير في الرابع من فبراير القادم.

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