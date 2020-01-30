إستئناف العمل في مصنع سكر كنانة بعد توقف (3) أيام

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الخليج 365 :
أعلن وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، استئناف العمل بمصنع سكر شركة كنانة، بعد توقف استمر لثلاثة أيام، بسبب إضراب العاملين بالشركة للمطالبة بزيادة الرواتب.
وقال مدني خلال لقائه والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي بمكتبه ظهر اليوم “الخميس” بأمانة الحكومة في ربك، إنه تم الوصول إلى تفاهمات بخصوص نقاط الخلاف بين العاملين وإدارة الشركة، مما أسهم في طي الخلاف بصورة نهائية واستمرار عملية الإنتاج بجميع أقسام المصنع.
من جانبه، أطلع الوالي، وزير الصناعة على موقف الدقيق والمحروقات بكافة المحليات، وقال الطريفي إن وزير الصناعة والتجارة تفهم موقف الولاية لاحتضانها للاجئين من دولة الجنوب بثلاثة جامعات، ووعد بزيادة حصتها من الدقيق المدعوم لتغطية متطلبات مؤسسات التعليم العالي واللاجئين بالولاية واستقرار العام الدراسي.
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