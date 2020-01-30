بالأشعة السينية.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القرار الذي دفع به رئيس المجلس السيادي ببقاء الجمارك قواتٍ نظامية قرار سليم في توقيت سليم، وأعتقد أنه جاء بعد دراسة بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الجمارك مؤخراً التي سببت ارتباكاً كبيراً ليس في داخل الجمارك ولكن لكل المجتمع، لأنَّ التوقيت لقيادة حملة كهذه في هذا الزمان الذي تعيش فيه البلاد حالة اقتصادية حرجة ليس موفقاً. وطيلة هذه الفترة ظللتُ أراقب عمل الجمارك عن قرب ولم نكتب لإيماننا التام بضرورة عدم استهداف المؤسسات في الأشخاص، ورغم الاستهداف غير المبرر لمدير الجمارك ومكتبه، إلاَّ أنَّ دكتور بشير الطاهر تجاوز تلك الاتهامات بإنجازاتٍ على أرض الواقع عبر إدارات الجمارك المختلفة، ومساندة الدولة في تجاوز الأزمات لاسيما مكافحة التهريب التي استشهد منها اثنان الأسبوع الماضي، أثناء مطاردة لعربة مهربين كانوا يحملون الدقيق إلى دولة إريتريا فضلاً عن ضبط جمارك المطار لكمياتٍ من الذهب والعملات الأجنبية حاول المنتمون إلى العهد البائد تهريبها إلى خارج البلاد وتدمير الاقتصاد، فكان دور الجمارك واضحاً فيها وهو ليس دوراً جديداً على منتسبي الجمارك من الجنسين. وأذكر قبل سنواتٍ مضت إبان تولي الفريق صلاح الشيخ قيادة هيئة الجمارك ضبطت المقدم حالياً سوسن صاغة بمكتب الإعلام حالياً كميات من الذهب، كانت مهربة إلى الخارج وغيرها من الشرطيات الوطنيات.

معروف أنَّ الجمارك تضم عناصر ذات مهنية عالية وأخلاق نزيهة جداً، وقبل شهر تقريباً يحكي أحد موظفي الشؤون القانونية بالجمارك استمعت إليه صدفة، أنَّ جمارك المطار ضبطت (شنطة) بها كميات من العملات الأجنبية لم يجدوا صاحبها فتم فتح بلاغ بواسطة لجنة أشرفت على فتح الحقيبة وحصر ما بداخلها. مثل هذا العمل بلا شك إذا لم يكن هنالك ضمير وواعظ أخلاقي وديني قوي لما ذهبت هذه المبالغ إلى خزينة الدولة. وهذه الكلمات ليست دفاعاً عنهم ولكنها حقيقة واقعية سطرتها مسيرة قوات مهمومة بأمر الاقتصاد.

أما التجاوزات والفساد الذي ضرب الدولة في العهد البائد ألقى بظلاله على مؤسساتها وللشرطة أجهزة رقابية تقوم بهذا الدور داخل مؤسساتها، وتتم المعالجة فورية تجاه كل من يثبت تورطه وذلك وفقاً لحجم التجاوز إن وجد.

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استطاعت الجمارك ممثلة في مكافحة التهريب التعامل مع عمليات التهريب التي استهدفت البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الحالية، ومعروف أنَّ عدم الاستقرار الأمني عندما يضرب بلداً تنشط العصابات لنهش اقتصادها وقد تصدت الجمارك لتلك العصابات. فالتهريب يتسبب في إضعاف سياسة الدولة ويحد من تطبيق النظم والقوانين التي عن طريقها تفرض الدولة هيبتها وتحافظ على مكانتها وتحفظ حقوق رعاياها، الجمارك قوة نظامــية حدودية تقدم خدمة تتماشى مع المعايير الجمركــية العالمية وتتلخص رسالتها في قيادة العمل الجمركي، بنزاهة وعدالة واحتراف والتصدي لأنشطة التهريب وحماية الحدود.

حديث أخير

هيئة الجمارك من المؤسسات الهامة الآن التي يتوكأ عليها اقتصادنا المتهالك، ادعموا مسيرتها ولا تكسروا المجاديف.