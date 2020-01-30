تأديب أم تأنيب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] جميعنا سمع بقصة تيري مع الشرطة.

] وبمجرد فتح البلاغ أصدر بعضنا حكمه على تيري.

] حتى قبل اجراءات الجلسة الأولى.

] اختار بعضنا إدانة تيري.

] بل طالب ذلك البعض بشطبه.

] وأصدر بعضنا حكماً ببراءة تيري منذ الوهلة الأولى.

] أيها الناس

] كل القصة بدأت بمخالفة الأمر بالتجنيب للسؤال عن تصريح تظليل عربة تيري.

] وإن كان التظليل بدون ترخيص لاتفعل الشرطة غير إزالته.

] يعني الموضوع ماخطير.

] ولكن الحماقات طورت القصة.

] وكانت المحاكمة العادلة والراقية لسيف تيري.

] محكمة قانون بمعنى الكلمة.

] حتى الشرطة قدمت فيها أنموذجاً للعمل القانوني الراقي والتعاون لأجل إنزال روح القانون وصالح المجتمع.

] وكم كانت المحكمة رائعة في مرحلة تفريد العقاب.

] وتحقيق صالح المجتمع.

] والحرص على عدم مساس العقوبة بصورة غير مباشرة بآخرين تجب حماية مصالحهم.

] وصاغت في ذلك مذكرة بقامة محاضرة في علم العقاب.

] ثم كانت مصافحة الدفاع للإتهام في جو ودي أثبت أننا فعلاً نعيش دولة المدنية وسيادة القانون.

] شكراً للمحكمة.

] شكراً للشرطة.

] شكراً لكل الشفوت الذين حضروا الجلسات.

] شكراً مجلس الإدارة الذي تابع الأمر بدقة.

] شكراً خاصاً للقطب وليد والقطب الفخيم أبو أواب والقطب إدريس.

] وشكراً جزيلاً كابتن التاج إبراهيم الذي أعطى الزمالة حقها كاملاً.

] شكراً العم مالك والد تيري وشكراً محجوب الشقيق الأكبر لتيري.

] أيها الناس

] دي القصة.

] فهل يحتاج تيري تأنيب أم تأديب أم مد يد العون وتقديم النصيحة؟.

] هذا هو المطلوب من مجتمع المريخ.

] ذلك المربي الفاضل عبر الأجيال.

] المهم

] سؤال دبلوماسي.

] هل يحق للسفارة السودانية بأية دولة المطالبة برسوم دلالة إذا تم عقد صفقة تجارية في تلك الدولة وكان أحد أطراف الصفقة سوداني؟.

] الإجابة على السؤال ده لو كانت بالإيجاب.

] بختك ياحمدوك.

] جايييك دولار بالهبل.

] الصفقة كانت كبيرة.

] أيها الناس

] مدوا أياديكم لتيري.

] فهو يمد يده طالباً السند ليبدأ رحلة النجومية التي يستحقها.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرطوم.

] كان شفت يا والينا.

] مهلة مدني القال بيرقد فيها العيش لينا.

] كل مايمر فيها يوم صف العيش بطول علينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أقعوا الكسرة..كسرة الجبص (أرخس) من كسرة الذرة.

وإلى لقاء.

سلك