تأديب أم تأنيب.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
] جميعنا سمع بقصة تيري مع الشرطة.
] وبمجرد فتح البلاغ أصدر بعضنا حكمه على تيري.
] حتى قبل اجراءات الجلسة الأولى.
] اختار بعضنا إدانة تيري.
] بل طالب ذلك البعض بشطبه.
] وأصدر بعضنا حكماً ببراءة تيري منذ الوهلة الأولى.
] أيها الناس
] كل القصة بدأت بمخالفة الأمر بالتجنيب للسؤال عن تصريح تظليل عربة تيري.
] وإن كان التظليل بدون ترخيص لاتفعل الشرطة غير إزالته.
] يعني الموضوع ماخطير.
] ولكن الحماقات طورت القصة.
] وكانت المحاكمة العادلة والراقية لسيف تيري.
] محكمة قانون بمعنى الكلمة.
] حتى الشرطة قدمت فيها أنموذجاً للعمل القانوني الراقي والتعاون لأجل إنزال روح القانون وصالح المجتمع.
] وكم كانت المحكمة رائعة في مرحلة تفريد العقاب.
] وتحقيق صالح المجتمع.
] والحرص على عدم مساس العقوبة بصورة غير مباشرة بآخرين تجب حماية مصالحهم.
] وصاغت في ذلك مذكرة بقامة محاضرة في علم العقاب.
] ثم كانت مصافحة الدفاع للإتهام في جو ودي أثبت أننا فعلاً نعيش دولة المدنية وسيادة القانون.
] شكراً للمحكمة.
] شكراً للشرطة.
] شكراً لكل الشفوت الذين حضروا الجلسات.
] شكراً مجلس الإدارة الذي تابع الأمر بدقة.
] شكراً خاصاً للقطب وليد والقطب الفخيم أبو أواب والقطب إدريس.
] وشكراً جزيلاً كابتن التاج إبراهيم الذي أعطى الزمالة حقها كاملاً.
] شكراً العم مالك والد تيري وشكراً محجوب الشقيق الأكبر لتيري.
] أيها الناس
] دي القصة.
] فهل يحتاج تيري تأنيب أم تأديب أم مد يد العون وتقديم النصيحة؟.
] هذا هو المطلوب من مجتمع المريخ.
] ذلك المربي الفاضل عبر الأجيال.
] المهم
] سؤال دبلوماسي.
] هل يحق للسفارة السودانية بأية دولة المطالبة برسوم دلالة إذا تم عقد صفقة تجارية في تلك الدولة وكان أحد أطراف الصفقة سوداني؟.
] الإجابة على السؤال ده لو كانت بالإيجاب.
] بختك ياحمدوك.
] جايييك دولار بالهبل.
] الصفقة كانت كبيرة.
] أيها الناس
] مدوا أياديكم لتيري.
] فهو يمد يده طالباً السند ليبدأ رحلة النجومية التي يستحقها.
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرطوم.
] كان شفت يا والينا.
] مهلة مدني القال بيرقد فيها العيش لينا.
] كل مايمر فيها يوم صف العيش بطول علينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أقعوا الكسرة..كسرة الجبص (أرخس) من كسرة الذرة.
وإلى لقاء.
سلك
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