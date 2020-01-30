شكراً (سادومبا) .. شكراً (شطه) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• بالله شوفوا العالم دي بتقول في شنو.
• مافي غير (التمهيداب) طبعاً.
• في كلام كتير جرى تحت الجسر الايام الفاتت دي.
• (جسر الفتيحاب).
• قالوا سادومبا تسبب في فوز (سيدالبلد) على بلاتنيوم الزيمبابوي.
• و(البطاح) سخر علاقاته مع أبناء بلده.
• كلام خطير جداً.
• نحن ما عارفين الأزمة في صفوف العيش ولا فيكم إنتو.
• ديل مافي حاجة عاجباهم في الهلال.
• اذا بتكرهوه للدرجة دي .. طيب حصلوا ربع مستواه دا.
• حاولوا ما تطلعوا قبل التمهيدي.
• كانوا منتظرين خسارته في زيمبابوي.
• وبرضو كانوا منتظرين الهلال يخسر في تونس.
• ولكن حصل العكس.
• ليكم حق تقولوا كدا.
• دا كله حقد ما أكتر.
• انتصارات الهلال زادت ليكم الضغط والسكري.
• أقول ليكم حاجة.
• إتخارجوا من البلد دي.
• أمشوا (لبنان).
• حقد شديد.
• عشان (سيدالبلد) اقترب من التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال افريقيا.
• سامعين قلنا شنو.
• دوري أبطال افريقيا .. ما قلنا مباريات ودية.
• طيب عندنا مباراة يوم السبت مع الاهلي المصري.
• اذا انتصر فيها (سيدالبلد).
• ح تقولوا فيها شنو.
• الهلال استفاد من (قرن شطه).
• سخر علاقاته معاه برضو.
• طيب أقول ليكم حاجة.
• (قولوا زي ما عايزين تقولوا).
• (هو البقولوه الناس شوية).
• شكرا سادومبا.
• شكرا (شطه).
((صمت اخير))
• حقد شديد.
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