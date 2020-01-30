شكراً (سادومبا) .. شكراً (شطه) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• بالله شوفوا العالم دي بتقول في شنو.

• مافي غير (التمهيداب) طبعاً.

• في كلام كتير جرى تحت الجسر الايام الفاتت دي.

• (جسر الفتيحاب).

• قالوا سادومبا تسبب في فوز (سيدالبلد) على بلاتنيوم الزيمبابوي.

• و(البطاح) سخر علاقاته مع أبناء بلده.

• كلام خطير جداً.

• نحن ما عارفين الأزمة في صفوف العيش ولا فيكم إنتو.

• ديل مافي حاجة عاجباهم في الهلال.

• اذا بتكرهوه للدرجة دي .. طيب حصلوا ربع مستواه دا.

• حاولوا ما تطلعوا قبل التمهيدي.

• كانوا منتظرين خسارته في زيمبابوي.

• وبرضو كانوا منتظرين الهلال يخسر في تونس.

• ولكن حصل العكس.

• ليكم حق تقولوا كدا.

• دا كله حقد ما أكتر.

• انتصارات الهلال زادت ليكم الضغط والسكري.

• أقول ليكم حاجة.

• إتخارجوا من البلد دي.

• أمشوا (لبنان).

• حقد شديد.

• عشان (سيدالبلد) اقترب من التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال افريقيا.

• سامعين قلنا شنو.

• دوري أبطال افريقيا .. ما قلنا مباريات ودية.

• طيب عندنا مباراة يوم السبت مع الاهلي المصري.

• اذا انتصر فيها (سيدالبلد).

• ح تقولوا فيها شنو.

• الهلال استفاد من (قرن شطه).

• سخر علاقاته معاه برضو.

• طيب أقول ليكم حاجة.

• (قولوا زي ما عايزين تقولوا).

• (هو البقولوه الناس شوية).

• شكرا سادومبا.

• شكرا (شطه).

((صمت اخير))

• حقد شديد.