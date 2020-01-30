ضبط سيدة متزوجة من رجلين بالخرطوم….

الخليج 365:

في واقعة غريبة على المجتمع السوداني أقدمت امرأة على الاحتيال على رجل وخداعه بالزواج منه وهي في عصمة رجل آخر، وذلك بعد أن تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واستولت منه على مبلغ ما يقارب المليون جنيه، حيث دون رجل بلاغ لدى قسم الشرطة بولاية البحر الأحمر، أفاد في مضمونه أنه تعرف على شابة عن طريق الفيسبوك وأنها كانت تضع صورة جميلة لها في البروفايل الخاصة بها وتبدو ملامحها مشابهة للخليجيات ، وأنه طلب منها الزواج ووافقت وأخبرها بأنه سيكمل مراسم الزواج فور عودته للبلاد، وخلال فترة تواصلهما فتح لها حساباً بنكياً وأصبح يورد لها مبالغ بصورة راتبة بحسابها إلى أن وصل المبلغ إلى “900” ألف جنيه.

وعند عودته إلى البلاد، أغلقت منه هاتفها وصفحتها بالفيسبوك بحسب صحيفة السوداني الدولية، وبالبحث عنها تأكد له من خلال بيانات تسجيل شريحتها الهاتفية بأنها متزوجة وتقيم بالخرطوم، وعلى الفور توجه من بورتسودان إلى الخرطوم وتوصل إلى منزلها وقابل زوجها الذي فاجأه بأنها مفقودة وما زال البحث عنها جار.