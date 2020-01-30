مقتل إمام مسجد في ظروف غامضة بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى إمام مسجد مصرعه داخل حرم المسجد فيما قتل خفير على يد مجهول، وتلقت الشرطة جنوب الخرطوم بلاغاً بالحادثتين إثر العثور على المجني عليهما مقتولين ضرباً بآلة صلبة مما تسبب في تهشيم الرأس بالكامل ودون بلاغان بالوفاة في ظروف غامضة واحيلت الجثتان للمشرحة وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على الجاني.

وأشارت بيانات اتهام إلى شاب اشتهر بـ “ابو صبة” وردت معلومات توضح بأن شاباً معتاد إجرام يحمل صبة أسمنتية سبق وأن أصاب بها عدة أشخاص ضرباً بالرأس. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن مباحث شرطة جبل الأولياء القت القبض على منظومة إجرامية تسمى “الصبة” مكونة من أربعة متهمين ترتكب جرائم مشابهة للحادثتين وسجلت اعترافاً قضائياً ودون في مواجهتهم بلاغات بأقسام شرطة جنوب الخرطوم. المادة السابقة فشل علاقة عاطفية يقود طالبة جامعية للقيام بهذا الفعل بشارع النيل…. المقالة القادمة ضبط سيدة متزوجة من رجلين بالخرطوم….

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