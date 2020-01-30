فشل علاقة عاطفية يقود طالبة جامعية للقيام بهذا الفعل بشارع النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت محكمة بلدية أركويت برئاسة القاضي أشرف عبد الوهاب عقوبة الجلد “40” جلدة والغرامة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في مواجهة طالبة جامعية ضبطت مخمورة في شارع النيل وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات “خمر مستورد”.

ويشير البلاغ إلى أن شرطة قسم الرياض ضبطت المتهمة وهي طالبة جامعية باحدى الجامعات الخاصة بالخرطوم في حالة سكر تام وبحيازتها المعروض “خمر مستورد” في زجاجة، تم اقتيادها إلى القسم ودون البلاغ بمخالفة المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر. وعقب التحري في القسم تم إجراء اختبار للسكر عبر كلمة “كح” وفاحت منها رائحة الخمر، وتمت إحالة البلاغ للمحكمة للفصل وكانت المحاكمة إجازية وخلال استجوابها بواسطة المحكمة أقرت الفتاة بتعاطي الخمر بسبب فشل علاقة عاطفية استمرت لسنوات إلا أن الشاب قام بانهائها وأغلق هاتفه المحمول منها.

وذكرت بحسب صحيفة السوداني الدولية إن أسرتها مقيمة خارج السودان، وجاءت للدراسة، ومنها قررت المحكمة في مواجهتها توقيع عقوبة الجلد “40” حداً والغرامة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً كعقوبة بديلة للغرامة وتم تنفيذ عقوبة الجلد من قبل الشرطة النسائية بالمحكمة.