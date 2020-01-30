قناة النيلين والكلام الشين !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? للحديث عن مباراة الهلال والاهلي استضافت قناة النيلين امس مشجع (مريخي)!!

@ المشجع اياه بخس اعتراض الهلال على الحكم المغربي وعند استعراض ضربات الجزاء الظالمه التي احتسبها المغربي في مباراة النجم ادعى المشجع ان الضربات صحيحه والحكم على حق !!

@ المذيع نبه المشجع الاحمر الي ان محلل التحكيم بالقناة الناقله اقر بعدم صحة الركلات لكن المشجع الاحمر اصر على موقفه المعادي لسيد البلد !!

@ بالله عليكم كيف تستضيف قناة النيلين مشجع (مريخي) للحديث في شأن (هلالي) !!

@ لو كان المشجع حكم متقاعد او لاعب دولي او صحفي او نحو ذلك لقبلنا الامر على مضض لكن الامر غير هذا !!

@ سألنا عن المشجع المريخي اياه فعلمنا انه موظف بنك بالمعاش و كل مؤهلاته في العمل الاداري فترة بمجلس نادي الامتداد ورسوب في انتخابات اتحاد الخرطوم الاخيره .

@ استفسرت احدهم بقناة النيلين فزعم ان المشجع مفروض عليهم من الصحفي المريخي اسماعيل حسن !!

@ المؤرخ المريخي ابوبكر عابدين تحدث في ذات البرنامج عن مباراة الهلال !!

@ قناة النيلين باتت قناة المريخ !!

@ ترى من المسئول عن هذه القناة وهي تحارب الهلال اكثر من قناة الاهلي المصري !!

@ تباً لهذه القناة .

???? امس الاول فاجأ المريخ القوز وخطف منه تعادل ثمين ، الامر الذي احبط انصار القوز وجعلهم يطالبوا باقالة الجهاز الفني والذي برر التعادل بغياب اعمدة الفريق لاسيما الثنائي الذي انضم للمريخ في التسجيلات الاخيره .

@ مبروووووك للمريخ ، هاردلك القوز .

???? لجنة الاستئنافات لم تبرأ الكمال الكاملين ولم تغلق ملف القضيه فقط اعادت الملف للجنة الانضباط حتى تستجوب المتهم (نادي الكمال)باعتبار ان استجواب المتهم ماده وجوبيه .

@ الانضباط كانت قد استدعت مساعد مدرب الفريق (متهم اول) و حققت معه لكن الاستئنافات رأت ان النادي يمثله مجلس الاداره .

@ عموماً اعادة العقوبات واعتمادها من الاستئنافات مسألة وقت ، تماماً كما حدث في قضية العقرب .

???? اخطأت اللجنه المنظمه وهي تعطل الدوري المشترك بسبب قضة الكاملين .

@ كان الاوفق تعطيل مجموعة الكمال فقط حتى لا يرتبك الموسم لاسيما وان اللجنه رفعت شعار (دوري بلا تأجيل)

???? كرّم الاتحاد العام امس المهندس مازن ابو سن مستشار الاتحاد على هامش ختام ورشة الحوكمه التي نظمها الاتحاد لقياداته العليا .

@ مهندس مازن ظل يشرّف السودان ويخطف الاضواء في كافة ورش الفيفا وأخر ذلك ورشة جنوب افريقيا .

@ مازن الذي كرمه الاتحاد امس هو ذاته الذي زعم اعلام الاتحاد السابق ان الاتحاد اقاله وانه لهف (10) الف دولار وغير ذلك من الاكاذيب .

@ اتحاد شداد يمضي من نجاح لنجاح واكاذيب اعلام الاتحاد السابق تموت لوحدها دون تكذيب .

???? خبير التعاقدات ابوبكر مصطفى نال ايضاً اشادة الاتحاد العام عطفاً على الجهد الذي بذله في ترتيبات ندوة الحوكمه .

@ ضم ابوبكر لمنظومة الاتحاد العام احدى اشراقات عهد شداد .

@ شداد ضم عديد الكوادر ذات الكفاءة العاليه والخبرات الدوليه وانهى عهد حاشية اللهف واللغف .

@ شكراً شداد .

@ شكراً حمدووك .

???????? كلام سياسه .

@ قام ممثل ما يسمي ب (زيرو فساد) بإستئناف قرار النيابه باطلاق سراح الكوارتي !!

@ الكوارتي ظل رهن الحبس في قضية (حق عام) بما يعني ان اطلاق السراح حق للنيابه وبس .

@ ترى من الذي اعطي مسئول ما يُسمى ب (زيرو فساد) الحق في استلاب صلاحيات النائب العام !!

@ تمدد هذه المجموعه المسماه ب (زيرو فساد) على حساب صلاحيات النائب العام بات يثير التساؤلات لاسيما وان عديد الشُبهات قد برزت حولها بل وصل الامر مرحلة فتح بلاغات ضد رئيس المنظمه بخلاف قيادات المنظمه الذين استقالوا وتبرؤا منها بسبب تلك الشُبهات .

@ عموماً نقول ، ان كان بعض رجال الاعمال يستجيب للابتزاز ويدفع بالدولار فإن الكوارتي شبل الارباب يمكث بالسجن ولا يدفع لمبتز .