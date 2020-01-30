محمد موسى الضي يجقلب والشكر لحمدوك.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

• أكبر دليل على دعم الشارع السوداني لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وتأييد الشعب له – ان الهلال اذا انتصر على النجم او بلاتينيوم فان صفحات الاهلة على مواقع التواصل الاجتماعي توسم بـ(شكراً حمدوك).

• لا كردينال ولا اطهر الطاهر الذي سجل في شباك النجم في رادس ولا محمد موسى الضي الذي سجل خارج البلاد في شباك بلاتينيوم.

• الشكر كله يرد لحمدوك.

• اعتقد ان اكبر دعم وسند يمكن ان تجده الحكومة الانتقالية يتمثل في ان ينتصر الهلال باذن الله وتوفيقه على الاهلي المصري يوم السبت القادم ليتأهل الهلال من مرحلة المجموعات لدور الـ8 في الوقت الذي يقصى فيه فريق القرن من مرحلة المجموعات.

• انتصار الهلال على الاهلي المصري ونحن نستشرف (المدنية) بعد ثورة خالدة سوف يقضي على (صفوف) الخبز – وسوف تنتهي كل الازمات (الامنية) التى تتعرض لها البلاد.

• حتى ملف (السلام) سوف يحدث فيه تقدم كبير في جوبا.

• على الحكومة الانتقالية بقيادة رئيسها عبدالله حمدوك ان يكون لها وجود قبل مباراة الهلال والاهلي السبت.

• تسجيل زيارة لمعسكر الهلال من قبل رئيس الوزراء سوف يكون دفعة قوية للهلال.

• الهلال يحتاج لتلك الدفعة من (حمدوك) شخصياً – والحكومة نفسها تحتاج لانتصار الهلال لتحقق الكثير من المكاسب.

• الجمهور الرياضي كان له دور عظيم في نجاح الثورة.

(2)

• الهلال سوف يواجه الاهلي المصري السبت القادم – بلغة (ثورية) قاطعة – حيث يرفع هجوم الهلال شعار (الحل في البل). دفاع الهلال سوف يضع (المتاريس) امام هجوم الاهلي، وسيغلق (وسط الهلال) كل الطرق التي تؤدي لشباك الهلال، في الوقت الذي ترفع فيه جماهير الهلال شعار (تسقط بس) – والمقصود بالسقوط هنا (الاهلي المصري)… حيث سيكون الخطاب للاهلي (تخرج بس).

• امة الهلال قررت ان تضع الاهلي المصري في (فتيل)، ليواصل الشعب السوداني افراحه التي حققها في ثورة ديسمبر المجيدة.

• اذا تعرض الهلال لظلم من الحكم المغربي الذي تعودنا الظلم من بني جلدته، لا تهتموا كثيراً… تغلبنا على حكم الانقاذ بعد (30) سنة تمكين واقصاء، تغلبتوا عليهم رغم تعامل السلطة وقتها معكم بالذخيرة الحية والبمبان والتاتشرات والاعتقالات وقانون الطوارئ.

(3)

• الاهلي المصري الذي تأجلت مباراته مع النجم لاسباب (امنية) او (وهمية) حاول ان يعزف على نفس الوتر وهو يخاطب الاتحاد الافريقي لنقل المباراة خارج السودان لعدم الاستقرار، كما حدث مع الهلال في الموسم السابق ونقلت مباراته مع النجم لتلعب في السويس.

• مع هذا – كانت مخاوف الاهلي المصري من (الامراض) التي يمكن ان تصيبهم في السودان، باعتبار ان السودان من دول القارة الافريقية في الوقت الذي تقع فيه مصر ضمن خارطة الدول الاوروبية!.

• الاهلي المصري كأنه يأتي للسودان من (فرنسا) – ليكون بذلك التعفف – وتدويل اخبار عن تطعيم لاعبي الاهلي المصري – كان يمكن ان يحدث ذلك دون الاعلان عنه.

• لهذا نريد ان يقدم الهلال مباراة كبيرة – وان يلتزم جمهور الهلال بالروح الرياضية دون التخلي عن (ارهاب) الاهلي ليرى (الجحيم) في المقبرة – دون الخروج عن السلوك القويم.

• قدموا لهم استقرار السودان وسلامة اهله.. وجميل شعبه–دون ان تتخلوا عن حقكم المشروع في وضع الاهلي في (فتيل).

(4)

• بغم /

• غايتو يا مدني عباس مدني– لو انتصر الهلال على الاهلي المصري وتأهل من مرحلة المجموعات– ما في زول ح يذكر ليك تصريحك الذي قلت فيه ان ازمة الخبز سوف تنتهي بعد (3) اسابيع.

• ازمة الخبز سوف تنتهي بعد اسبوع واحد من تصريح الوزير لو انتصر الهلال.