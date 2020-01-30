مباراة حكاية !.. بقلم عبد العزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الهلال يا مجننهم!

*يستضيف هلال الابطال زعيم السودان وسيد البلد الاهلي القاهري في مباراة مصيرية للطرفين

*بالطبع الكل يحلم بالتأهل علي حساب الاخر والكل يسعي بكل الوسائل لخطف البطاقة الحلم

*مع اني ضد استخدام كلمات الحروب معارك واسلحة وغيرها الا ان ما يدور خلف كواليس هذه المباراة تحديد يعد حدثا غير مسبوق

*هي اشبة بالمعركة فالوسائط الاجتماعية وجماهير الناديين حتي جماهير الوصيف في كل من البلدين الزمالك والمريخ تتابع ما يدور

*اذن هي مباراة حكاية افريقية اخري لا تجري احداثها في الادغال الافريقية ولكنها تشهد غرابة لمباراة تتعلق بكرة القدم وكأنها مثل عادات بعض القبائل الافريقية الغريبة

*الكل متوجس وخائف وحذر حتي لغة التحدي بتحفظ خوفا من القادم فلا يستطيع احد ان يتكهن بنتيجتها او يحدد من هو الاقرب للفوز لأن الطموح والرغبة مشتركة

*هي نهائي وادي النيل نهائي افريقي مبكر ولا اظن ان مباراة الكأس في هذه البطولة ستشهد هذا الزخم والاهتمام الذي تشهده مباراة الهلال والاهلي التي ستجري السبت القادم بالجوهرة الزرقاء

*الاهتمام بهذه المباراة فاق التصور فحتي عشاق الناديين من الخارج تفاعلوا مع الحدث ودونوا تغريداتهم معلنين دعمهم ووقفتهم

*حكاية ستستمر وتتجدد في كل مواجهة للفريقين مستقبلا فلن ينتهي الحدث بنهاية مباراة السبت فالتنافس مستمر لزعامة وادي النيل

*الهلال عريق الهلال زعيم وسيد بلد وموطن مجد عصي المنال داخل الديار

*هكذا علمنا الهلال انه يجيد لغة التحدي ويكسب الرهان فمن راهن علي الاسد الافريقي ما خسر

*بمشيئة الله موعد جديد مع التاريخ اكثر شبها بما حدث من قبل وثلاثية الهلال في مرمي الحضري وتلك الهزيمة القاسية التي لا تنسي

*هي البطولة الأغلى في افريقيا هي بطولة الزعامة والريادة فمن واقع المجموعة الحديدية والتنافس الشرس حتي الجولة الاخيرة توضح ان الحصاد اصعب مراحلها

*الهلال صاحب ارث متجذر وممتد عميق مع البطولة الافريقية والمسعي الجديد نحو البطولة ليس بجديد بل هو جيل بعد جيل فهل يحققها اخوة بويا وتكون السمراء هلالية المنال

*هذه مباراة حكاية فلا للتشاؤم فالكرة تعطي لمن يجتهد ومن يبذل ولا تتعامل مع الاسماء ونتائجها مهما تكن من اعمال تحسم داخل الملعب ولذا فإن اهم عوامل النجاح وتحقيق المراد هو الإعداد النفسي الجيد والتوازن والتركيز

*مباراة حكاية نؤمن فيها بحظوظنا ونرفع راية التحدي متسلحين معنا بالتاريخ والاسم الكبير وقدرتنا علي الترقي بالحماس والإرادة

*لكي ينتصر الهلال يجب ان يكون الهدوء والتركيز وعدم الاستعجال لتحقيق الفوز من اللاعبين وان يتوفق الجهاز الفني في وضع التشكيل المناسب الذي يحقق المطلوب

*هذه مباراة النجوم الكبار في الفريق فيجب ان يكون لهم كلمة فخبرات الشغيل وبويا وجمال وابوعاقلة واطهر كافية ان تسري في عقول البقية لتتحول لتنفيذ واقعي يتناسب مع الاداء من جميع اللاعبين ليكون الانتصار

*علي اللاعبين ان يكونوا علي قدر المسئولية ويتحملوا الضغط الذي عليهم فلم يعد مقبولا تأثرهم بما يدور وينعكس سلبا علي الاداء لأن الاحتراف الحقيقي يتمثل في قوة التركيز والتعامل الجيد مع مجريات المباراة وفق احداثها ومع كل ذلك ظللنا ننادي وما زلنا نرددها ان المعد النفسي اهم عناصر النجاح وتحقيق نتائج ايجابية للفرق

*وسط خضم الازمات والمشاكل والتغييرات الفنية وعدم الاستقرار خرج الهلال وحقق انجازات كبيرة اولها وجوده في هذه المرحلة رغم ما سبق

*فمن وصل لهذه المرحلة قادر ان يتجاوز مباراة الحكاية ويحدد نهاية للرواية

*القلعة الزرقاء علي اعتاب تحقيق الحدث الاهم فليتوحد الجميع خلف الكيان الازرق

*نثق ان فتية الهلال سيكونوا في الموعد اسودا عند النزال

*مارد افريقيا الصعب وسط العرب

كلمات حرة

*تغريدات تركي ال شيخ كشفت الحكاية وعرف الجميع ما يدور في الرواية (العب يا اهلي ما يهمكش )

*التعامل مع مباراة السبت ليس بالعواطف والمشاعر بقدر ما هو بالعقل

*عاد للبلاد الهرم الفني الكبير الكابلي الف حمد لله علي السلامة (سكر سكر…ساحر لونو اسمر…كل الشافو أنكر…غيرو يكون في سكر…سكر وحات عيني..سكر و اكتر

أحلى نغم في منظر)

*كلمة حرة :: “الدّافع هو مايجعلك تبدأ فى ملاحقة أحلامك و الإصرار هو مايجعلك تصل إليها ”

*كلمة حرة اخيرة …الهلال يا مجننهم