القوميسار.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وما يميز كل شىء الآن هو انه واضح مباشر.

وما يميز معنى كل شىء هو انه حاسم صريح.

وقانون للنقابات يوضع الآن ويصدر الايام القادمة..

والقانون هذا ما فيه هو انه يجعل الموظف الشيوعي في المؤسسة.. مهما كانت درجته موظفا.. لا يخضع للادارة..

ولا يخضع للنقل..

والنقابة.. وهي بالضرورة شيوعية.. مجلس العشرة فيها.. هو شيء فوق الجمعية العمومية..

وقانون النقابات الجديد يجعل مصدره.. / المصدر الذي يكتب القانون هذا/ فوق القضاء..

والقضاء. لا يستطيع نقد قرار يصدره.. ولا القضاء يستطيع ايقاف سريانه.

والبنود.. ٢٢/أ .. و ٢٢/ ٤ .. والبند الخامس.. بنود تجعل كل شيوعي امبراطوراً.. يلطم من يرفضهم من الموظفين..

الوضوح المباشر هو هذا..

والمعنى الحاسم هو ان الشيوعي.. وبالقانون هذا.. وبكل قانون يصدره حتى الآن.. يحسم الأمر.. ويقول لكل احد..

أنا مجرم.. وباطش وضد كل حق.. وضد الله ذاااته../ بالغاء قانونه/ وضد كل منطق

ويقول..

انا ضد هذا.. فماذا انت فاعل..؟

ويقول…

انا لا أحاكم من فضوا الاعتصام.. لأن المتهم هو انا.. فلماذا / ولارضاء من / احاكم نفسي..

ويقول..

انا احاكم من قاموا بانقلاب.. وانا جئت بانقلاب.. وانا احاكم المنطق ذاته واسجن المنطق ذاته.

والشيوعي يقول ويقول في حسم وايجاز.

ومن الايجاز ان الثورة الشيوعية تجد ان الوطني اقام البترول.. والصافات للطيران وجياد للعربات والالكترونيات.. واليرموك للدبابات والاسلحة.. والسدود والطرق.. و… و…

والثورة .. تلغي كل هذا.. وتفتخر..

والتدمير يصبح هو المديح.. والتشييد يصبح هو العار..

والثورة بالايجاز الفصيح هذا تقول لكل احد

تقول

أنا أفعل هذا.. فماذا انت فاعل؟

(٢).

…

وتسأل يا عثمان عن ان انشقاق الاسلاميين هو الذي صنع الدمار.

ونحن سكتنا طويلاً عن هذا

وانشقاق الاسلاميين عمل من اذكى ما يصل اليه عقل حزب حاكم.

وايامها.. ومنذ عشر سنوات.. نقول ان المسرحية..

وان الوطني كان يخادع مخابرات العالم التي تتجارى في شوارع السودان.

ونولع بالحديث عن المخابرات.

ونتجنب الحديث عن مكتب المخابرات المصري. في العمارة التي تواجه القصر

وصاحبها حين يعتقل.. يدافع عنه الجزولي وستة عشر محامياً شيوعياً..

ويعترف.. ويدان

والدولة تستبدله بشيء..

وعام ٢٠١٧م.. الناس يفاجأون بكشف خلية.. وخلية في الخارجية..

والأمريكي الذي يقوم بتنجيد خلية الخارجية التي تجعل السودان في الصقيعة.. نشير اليه من بعيد

والامريكي لا يعلم الا متأخراً جداً.. ان ما يصل اليه من معلومات.. كانت شيئاً تكتبه أصابع مخابرات الخرطوم..

وان من يجتمع به في راديسون .. هو ضابط في مخابرات الخرطوم.

وسلسلة طويلة من صراع المخابرات تخوضها الخرطوم والحركة الاسلامية.

لكن ما لا نحدث عنه ابداً.. هو أن مخابرات مصر كانت تزرع رجالاً داخل الحركة الاسلامية

والترابي وشخص واحد او اثنان كانوا وحدهم من يعرف.

والترابي يستخدم هؤلاء في مسرحية الانشقاق.. لأن خديعتهم تخدع مصر.. ومصر .. تخدع من وراءها..

والانشقاق مسرحية تبدأ بمذكرة العشرة.. المذكرة التي يقال ان عشرة من قيادات الاسلاميين يرفعونها للترابي يتهمونه فيها بكذا وكذا.

والمذكرة كان من يكتبها هو المرحوم احمد عثمان مكي.

وانشقاق الرابع من رمضان كان يشهد عشراً في قاعة الصداقة يدقون المنضدة ضد الانشقاق.. وبعضهم يبكي..

واحمد عثمان مكي كان هناك..

ولأن الترابي كان يخادع مخابرات العالم منفرداً.. ولأنه يريد لمخابرات العالم ان هناك انشقاقاً… الترابي كان يجعل كبار قيادات الاسلاميين.. يدخلون المعركة دون ان يعلموا انهم ممثلون لا اكثر.

وحكاية حوار الترابي في فندق في قطر.. حواره مع شخص قريب جداً منه.. يوجز الامر كله..

وحكاية القيادي الإسلامي الذي يعمل لصالح المخابرات المصرية.. نوجزها..

وألف حكاية..

عندها.. تعرف/ استاذ عثمان / لماذا يجلس الاسلاميون الآن في هدوء على شاطئ النهر. ينتظرون جثة معينة

يبقى.. ان القوميسار هو مندوب الحزب ايام الاتحاد السوفيتي في كل مؤسسة وفي الجيش وفي كل مكان.

والقوميسار هناك هو السلطة العليا.

وفي الجيش القوميسار هو القيادة الاولى مهما كانت رتبته..

الشيوعيون هنا يقلدون الآن هذا.. ويريدون مثلها في الجيش وفي جهاز الأمن..

يبقى أن سلطة الجهل هذه هي التي (ودت) الاتحاد السوفيتي في (داهية).

ويبقى أن آخر خطاب الآن للشيوعي يقول

العلمانية ما فيها نقاش.

والإسلام دين عنصري يدعو للاضطهاد ولهذا لا نريده.

الإسلام يجب أن يُجرم مثل الفكر النازي..

الشيوعي الآن يقول هذا.. لأنه يقول لكل أحد..

أنا وبعضلاتي.. أقول هذا.. فماذا عندك أنت..؟؟