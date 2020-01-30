(٤) مليارات نقطة.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الرقم أعلاه ليس ميزانية بناء مدرسة او مركز صحي صغير، كما انه ليس قيمة ميزانية أبحاث في إحدى الجامعات، ولا هو كذلك كلفة إعادة تدوير مكب للنفايات الطبية أو سفلتة طريق أو حتى دعم أسطول المواصلات بعدد من البصات عقب صيانتها.

المبلغ اعلاه ليس شيئاً من هذا ولا ذاك، وانما هو عبارة عن أموال الشعب السوداني المنكوب، أنفقها عريس من مواليد عام ١٩٩٥م في (نقطة عرسه)، نعم … نقطة العرس (الواااحدة دي) حيث قُدرت تلك النقطة في ليلة الحنة بمبلغ (٤) مليارات جنيه نثرت فوق رأس إحدى المغنيات المعروفات.

المبلغ الذي بدا واضحاً أن (العريس ما داقي فيهو حجر دغش)، تناثر تحت أقدام الفنانة وسط الصالة الفخيمة، بينما عكفت إحدى الفتيات اللائي أصبحن يرافقن الفنانات هذه الأيام، عكفت على جمع النقطة من تحت الأحذية، ولما كثر عليها انهمار مطر النقود لم تجد بداً من الزحف على ركبتيها ومحاولة (محاوشة) النقود بكلتا يديها وحشرها أسفل منضدة بجانب المسرح.

العريس ليس أمير ويلز ولا هو ابن المليارديرة أوبرا وينفري، وإنما شاب درس بإحدى الجامعات، وإلى وقت قريب كان موظفاً تحت التدريب بأحد المصارف، ووالده يعمل سائقاً لتانكر.

ولكنه ــ أي العريس ــ لم يستطع هو وأسرته مقاومة تلك الثروة التي هبطت عليهم فجأة من (الخال)، فطفقوا ينفقون وبسخاء لا يناسب دخل الأسرة (المحدود والمهدود).

وفوراً تمت إزالة البيت المتواضع ونهضت مكانه فيلا لا يشق لها غبار، بينما اصطفت إلى جانب السور الخارجي للحديقة عربات الدفع الرباعي وكأنك أمام أحد معارض السيارات.

(الخال) منبع الثروة أو (ATM) العائلة، آثر أن يضلل المنظمومة العدلية من نيابة ومباحث والتي تتحرى في قضايا الفساد، آثر تضليلها عبر تشتيت الكرة بمحاولة نقل العقارات والسيارات والأموال في حسابات شقيقاته وأبنائهن.

وقُدرت تلك الأموال حتى الآن بعشرات المليارات، هذا غير الأموال التي تم تهريبها للخارج، (الخال) يعتبر إحدى واجهات الوزير المدلل التي يدير من خلالها أنشطته.

خارج السور

خبروني إذا استعدنا كل الأموال المنهوبة من الخارج، كيف بإمكاننا أن نستعيد أموال الشعب السوداني التي ذهبت نقطة وحنة وإيجار صالة وشهر عسل في جزر المالديف؟!