مصرع وإصابة (13) شخصا في حادث مروري بطريق الخرطوم بورتسودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث حركة صباح الخميس، بمنطقة العقبة بولاية بالبحر الأحمر. وأعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان صحفي، عن أن الحادث وقع بين يص سياحي كان في طريقه إلى العاصمة الخرطوم و سيارة بوكس متجهة إلى بورتسودان، مبينة أنهما تصادما عند القعبة بسبب دخول البوكس في مسار البص وأسفر عن مصرع سائق البوكس في الحال وإصابة 13 من ركاب البص. ونبهت المرور إلى نقل المصابين إلمستشفى ووصفت حالتهم حسب الأطباء بالمستقر. المادة السابقة هيكلة التصنيع الحربي.. القوات المسلحة تتحسس منظومتها الدفاعية المقالة القادمة (٤) مليارات نقطة.. بقلم سهير عبد الرحيم

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