الحكومة: بعض الشباب فضل العمل في الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل غرفة عمليات بشأن قضية الشباب السودانيين المتعاقدين مع شركة (بلاك شيلد الإماراتية)، وكشف الناطق باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح، عن إجراء اتصالات مع دولة الإمارات، بجانب مراجعة العقود التي وجدت أنها ملتزمة بكل الإجراءات القانونية المعتادة، مشيراً إلى أن الشباب وقعوا على العقود وذهبوا للإمارات وهناك عرض عليهم عقدين مختلفين، عقد كحراس أمن في الإمارات وآخر للعمل في مناطق بترولية خارج الإمارات منها ليبيا، وقال فيصل إن بعضهم وافق والبعض الآخر فضل العمل في الإمارات، مشيداً بالتعاون الكبير الذي وجدته الأجهزة الحكومية من السُلطات الإماراتية. آخر لحظة المادة السابقة رسالة شفهية من رئيس دولة جنوب السودان إلى رئيس المجلس السيادي المقالة القادمة في الفئة الباغية..!.. بقلم منى ابو زيد

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