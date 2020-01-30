رسالة شفهية من رئيس دولة جنوب السودان إلى رئيس المجلس السيادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى رئيس المجلس السيادي الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة شفهية من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير مارديت ، تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

والتقي البرهان بالقصر الجمهورى اليوم “الخميس” رئيس الوساطة الجنوبية فى محادثات السلام السودانية المستشار الأمنى للرئيس سلفا كير، توت قلواك.

وأوضح قلواك في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول ترتيبات السلام بدولة جنوب السودان والمعوقات،كما ناقش المسارات الستة للتفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

وأكد قلواك التزام رئيس جنوب السودان بتهيئة جولة التفاوض القادمة التى ستكون نهائية و حاسمة يتم فيها توقيع السلام بالسودان.

وأبان أن زيارته تاتي فى إطار دور وساطة دولة جنوب السودان لإطلاع القيادة فى السودان على سير العمل فى محادثات السلام، وأشار إلى أن محادثات السلام قطعت شوطاً كبيراً فى عدد من المسارات لافتاً إلى أن الجولة القادمة ستكون الحاسمة لتحقيق السلام.