وزير المالية: لدينا خطة ممنهجة لرفع الدعم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، مُضِي وزارته في سياسة رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً على مدار (18) شهراً، تبدأ من مارس المقبل.

وقال البدوي بحسب صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، إنّ السودان يَمضِي قُدُماً بخُطة اقتصادية طموحة ستخفض الدعم وتستبدله بمدفوعات نقدية مُباشرة للفقراء، مع وضع جدول زمني من أجل إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية التي يسعى إليها المُقرضون الدوليون، وأشار إلى أنّ الخُطة الآن تَهدف لرفع دعم الوقود تَدريجياً، والذي يشغل (36%) من ميزانية البلاد، وأوضح أنّه سيتم إزالة دعم البنزين أولاً بداية مارس، قبل مُعالجة الدعم المُتعلِّق بالجازولين مُنتصف العام والاستمرار في ذات النهج العام المُقبل، وقال البدوي إن الدفع النقدي المُباشر للأُسر الفقيرة من خلال البنوك أو تحويلات الهواتف النقّالة، يُمكن أن يُساعد في تَخفيف صَدمة الإصلاحات، وأضاف: بالرغم من أنّ الحكومة تحتاج الى ستة أشهر لتحديد الأسر الفقيرة بالبلاد، إلا أن حوالي (4.5) مليون شخص سيبدأون تلقِّي الأموال قَريباً كجُزءٍ من مجموعة تجريبية، وقال: “نعتقد أنه إذا تمكّنا من القيام بذلك، فسيكون بديلاً قابلاً للتطبيق وذا مصداقية للغاية سوف يستهدف الفقراء، وسيعزِّز قضية السلام ويُغيِّر بالفعل العقد الاجتماعي، ووصف الموقع، القيادة السودانية الجديدة بأنها تبحر في انتقالٍ عسيرٍ إلى الحكم المدني.

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