ارتفاع وفيات الحوادث وضحايا الإصابات الخطرة

الخليج 365:

كشفت الادارة العامة للمرور عن زيادة عدد الوفيات في الحوادث المرورية بنسبة 12,8% في عام 2019 مقارنة مع احصائية عام 2018 مع زيادة في عدد ضحايا الحوادث الخطرة (متوفين ومصابي جراح) بنسبة 7, 4%.

ورجحت المرور الزيادة إلى عدم صيانة الطرق والسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

جاء ذلك في اجتماع تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية للأعوام (2017/2019) اليوم الخميس برئاسة اللواء شرطة حقوقي د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين مدير الإدارة العامة للمرور، وضم الاجتماع مدراء الدوائر والادارات بالإضافة إلى مدراء مرور الولايات حيث وقف الاجتماع على المعوقات التي تعترض سير العمل وكيفية المعالجات لها مع الجهات ذات الصلة (وزارة التخطيط – الطرق والجسور – غرفة البصات السفريه وغيرهم).

وشدد اللواء مدثر على ضرورة الاهتمام بأرشفة سجلات المواطنين بالولايات مع الاهتمام بالجانب الميداني بالانتشار الواسع في الطرق القومية للحد من الحوادث المرورية وضبط السلوكيات المرورية السالبة التي تتسبب فى أضرار لمستخدمي الطريق مثل المطبات العشوائية او إعاقة حركة سير المركبات.

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