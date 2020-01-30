مجلس الوزراء: إعادة (345) من المفصولين تعسفياً للخدمة المدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، توصيات لوزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، بإعادة (345) من المفصولين تعسفياً للخدمة المدنية، وقالت اللجنة في بيان لها أمس، إنها أرجأت الإعلان عن توصياتها بشأن (المؤسسة العامة للطباعة والنشر، دار الإعلام للطباعة ودار الثقافة للطباعة)، نظراً لأن تلك المؤسسات لم تعد موجودة وطلبت اللجنة رأياً فنياً في هذا الشأن. آخر لحظة المادة السابقة افراد من شرطة المباحث يعتدون على قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المقالة القادمة ارتفاع وفيات الحوادث وضحايا الإصابات الخطرة

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