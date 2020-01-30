افراد من شرطة المباحث يعتدون على قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إعتدي أفراد من شرطة المباحث على القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، خالد بحر بقسم شرطة المهندسين بأم درمان.

وأدان حزب المؤتمر السودانى في بيان طالعته “صوت الهامش” الاعتداء على اى إنسان خاصة من الشرطة وداخل أقسامها.

وأكد أن هذا الاعتداء يمثل وبشكل واضح قصور الحرية و التغيير و مؤسسات حكم الفترة الانتقالية فى مسألة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية و الشرطية التى لا تزال تمارس ذات انتهاكاتها المعروفة طوال ثلاث عقود .

مشيراً إلى أن الحزب من خلال مؤسساته و شراكته فى الحرية و التغيير على التعجيل باستعادة مؤسسات الدولة الشرطية و الأمنية، وأعلن عن توجيه القطاع القانونى بالحزب وضع امكاناته فى خدمة الإجراءات القانونية ضد القوة المعتدية.