الصحة: لم تثبت إصابة سودانيين بفيروس (كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن حالتي اشتباه بالإصابة بمرض “كورونا” في الخرطوم، وقال أكرم علي التوم وزير الصحة، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم، والثانية في ولاية الجزيرة، قدمتا من الصين، إحداهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر، وأكد أنه تم التعرف على الإصابتين عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم، وأشار إلى أن المرض ينتقل عبر السعال والاختلاط بالشخص المصاب، وقال التوم في تصريحات بمجلس الوزراء أمس (الأربعاء)، إنهم واثقون من أن هنالك مقدرة كافية لعلاج المصابين، وأضاف بأنه لا يوجد علاج شافٍ للمرض، وإنما فقط رعاية وعناية بالمريض، ولفت إلى أن انتقال المرض لأول مرة كان من الحيوانات للإنسان في الصين.

يذكر أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية كشف عن ارتفاع عدد الوفيات بمرض “كورونا” في الصين إلى (132) حالة وفاة، ونحو (6) آلاف إصابة.

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