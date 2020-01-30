جبريل إبراهيم: مشكلة الاقتصاد السوداني كبيرة ولا يملك أحد عصا سحرية...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنّ مشكلة الاقتصاد السوداني وإعادة هيكلته تحتاج إلى وقتٍ لعلاجها بصورة جذرية.

ورهن جبريل في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الخميس” انفراج الأزمة الاقتصادية بتحقيق السلام الشامل.

وقال إنّ السودان بعد التوصّل إلى اتفاقٍ للسلام يمكنه الدخول في شراكاتٍ كبيرة مع القطاع العام والخاص الخارجي، ويكمن أنّ يحصل على قروض بشروطٍ معقولة بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.

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وأردف” مشكلة الاقتصاد السوداني كبيرة ولا يملك أحد عصا سحرية لحلها”.

ورأى رئيس حركة العدل والمساواة أنّ البلاد مطلوب الآن أنّ تحصل على الأقل” 5 ـ 6″ مليارات دولار سنويًا لمدة”3″ سنوات خلال الفترة الانتقالية شريطة أنّ تستثمر نصفها على الأقل في قطاعي التعدين”الذهب والبترول” وفي القطاع الزراعي”الزراعة والثروة الحيوانية” بجانب الاستثمار في البنية التحتية.