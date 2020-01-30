قحت تؤكد رفضها الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والحركات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت قوى الحرية والتغيير، رفضها للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة وقال صديق يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، في منبر (طيبة برس) أمس (الأربعاء)، إن مسيرة المفاوضات الجارية في جوبا عاصمة دولة الجنوب غير سليمة ولا تعود بسلام، وأضاف: “نحن غير موافقين على الاتفاقيات التي وقعت لأنها لا تمثل الحرية والتغيير”، وأوضح صديق أن التحالف عقد اجتماعاً ثلاثياً مع مجلسي السيادة والوزارء لتقييم مفاوضات السلام الجارية في دولة الجنوب ومناقشة ما تم فيها.
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