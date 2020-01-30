إلغاء عطلة السبت المقبل لدعم نفرة النظافة وإصحاح البيئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت ولاية الخرطوم، إلغاء عطلة السبت المقبل، الموافق للأول من فبراير ٢٠٢٠م، وذلك لدعم نفرة النظافة وإصحاح البيئة.

وتضمن تعميم أصدره الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى قسم الله، للوزارات والمجالس العليا والمحليات ووحدات الولاية- إطلع عليه (باج نيوز) اليوم “الخميس”، توجيهات من والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، بأن يكون يوم السبت المقبل، يوم عمل رسمي لكل العاملين بالولاية، وذلك لدعم نفرة النظافة وإصحاح البيئة التي تنظمها الولاية خلال الفترة من الأول إلى الثالث من فبراي المقبل.