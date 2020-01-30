ﺷﻜﻮى للامم اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻋﺘﻘﺎل ﻫﻼل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻼﻝ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﻲﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﺳﺮﺓﻫﻼﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑـﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺗﻮﻁﺌﺔ ﻹﺗﺨﺎﺫﺇﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ. ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻯﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻞ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻌﺘﻘﻠﻮ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﺼﺤﻮﺓ. المادة السابقة وزير الشؤون الدينية: المرحلة المقبلة ستشهد لوائح وتشريعات جديدة المقالة القادمة إلغاء عطلة السبت المقبل لدعم نفرة النظافة وإصحاح البيئة

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