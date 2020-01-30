وزير الشؤون الدينية: المرحلة المقبلة ستشهد لوائح وتشريعات جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من اللوائح والتشريعات التي ستكتب ويتم التشاور فيها لتخرج بالصورة المطلوبة.

وعقد مفرح اليوم “الخميس”، إجتماعاً مع العاملين بالادارة العامة للحج والعمرة، وشدد على بذل المزيد من الجهود لإنجاح موسم عمرة رمضان والحج القادم، وحل كافة المشكلات التي تعترض سير العمل.

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ونوه الوزير، إلى التحدي الكبير الذي يواجه وزارته، وأوضح أن إدارة الحج والعمرة أصبحت ذات شخصية اعتبارية لأنها تخدم شعيرة دينية هامة.

من جانبه، دعا مدير الادارة العامة للحج والعمرة منتصر عباس، للحفاظ على المكتسبات التي قامت من أجلها الثورة، ونبه لضرورة العمل الجماعي والاستعداد للمرحلة المقبلة، حتى تتحقق كل المطالب التي تساعد في تطوير أعمال الحج والعمرة.