رفض واسع لقرار منع “الطبالي” ووالي البحر الأحمر يأمر بتجميده

هدد أعيان وقيادات من مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، من مغبة الاستمرار في قرار منع إنزال “الطبالي” بميناء عثمان دقنة، وقالوا إن القرار يعتبر حكم إعدام في مواجهة مواطني المدينة، لأنه يحرمهم من العمل في ظل أوضاع متردية تشهدها المدينة وانعدام سوق العمل.
وقال أحد الأعيان، عضو الحرية والتغيير بالولاية عثمان أدروب بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنهم التقوا بوزير النقل هاشم طاهر ووعدهم بترتيب لقاء مع مدير عام الجمارك الأحد المقبل لبحث تداعيات القرار الذي يؤثر على الحياة المعيشية بسواكن، وأضاف بأن سواكن تقف على هاوية سقوط حال الاستمرار في تنفيذه.
وكان الوالي المكلف حافظ التاج قد جمد سريان القرار إلى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، ووجه قيادات سواكن بالسعي إلى حل القضية مع المسؤولين بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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