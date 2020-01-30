علي عثمان يرفض الإدلاء بإفادات حول تصريحات “كتائب الظل”

التاريخ: 30-يناير-2020
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رفض النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، الإدلاء بإفادات بشأن حديثه عن “كتائب الظل” التي قال إنها ستحمي النظام السابق وستدافع عنه.
وقال طه في بداية التحري معه من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في البلاغ، إنه يحتاج لإستشارة قانونية حتى يتمكن من الرد على كافة الأسئلة، وطبقاً لمصادر، أنه طلب مهلة حتى يستذكر ما ذكره، وتساءل عن صحة ما قيل من قبل اللجنة.
وجاءت تصريحات طه حول كتائب الظل في حوار مباشر على قناة (سودانية 24) تعليقاً على حديث الرئيس المخلوع قبل سقوطه بشأن استعداده تسليم السلطة للجيش، وقال طه على الهواء مباشرة “هناك كتائب ظل تحمي النظام ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها”.
وحرر وكيل النيابة عبد الرحيم الخير بحسب صحيفة الصيحة، خطابات أوامر للشرطة بالقبض على عمر البشير، علي عثمان محمد طه وأحمد هارون بموجب المادة (67) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وينص الأمر على حبس المتهمين بحراسات الشرطة لحين صدور قرارات أخرى بشأنهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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