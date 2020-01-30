وصول آخر فوج من السودانيين بليبيا إلى الإمارات

التاريخ: 30-يناير-2020
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علمت مصادر، أنه تم إجلاء كل السودانيين الذين رحلوا إلى ليبيا بواسطة شركة “بلاك شيلد” الأمنية والبالغ عددهم (393) شخصاً، وتم ترحيلهم للإمارات، ووصل آخر فوج منهم إلى أبوظبي أمس.
وقال المصدر، إن الشباب السودانيين الذي وصلوا الخرطوم كانوا قد سافروا إلى الأمارات قبل ثمانية أيام فقط، وكانوا داخل المعسكرات ولم يسافروا للعمل بليبيا، وأضاف بأنه تم تعويضهم بنحو ستة آلاف درهم إماراتي نتيجة لفصلهم تعسفياً وفق قانون العمل الإماراتي، سلمت لهم قبل ترحيلهم إلى السودان.
وفي السياق أوضح المصدر من أبوظبي أن السودانيين الذين نقلوا من ليبيا للإمارات طالبوا شركة “بلاك شيلد” بتعويض مجزٍ عن الضغوط النفسية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية أو استيعابهم للعمل بالإمارات، وقال إن الشركة تعاملت مع الشباب السودانيين بعد إعادتهم من ليبيا تعاملاً طيباً وتفاوضت معهم بمنحهم (1500) دولار، ومن ثم يعودون إلى السودان، لكنهم رفضوا ذلك وطالبوا بمضاعفة المبلغ.
وكان الشباب السودانيين الذين أعادتهم أبوظبي أمس الأول بحسب صحيفة الصيحة، قد احتجوا أمام سفارة الإمارات، مطالبين بإعادة بقية زملائهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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