بعد لقائه بفرفور.. مناوي: (أتاري في جوااااااي نغم)

التقى رئيس حركة التحرير مني أركو مناوي بالفنان جمال فرفور بجوبا.. مناوي أبدى سعادته بلقاء فرفور.. اللقاء جاء على هامش الحفل الذي نظمته حكومة الجنوب، بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع حركة التحرير قطاع الشمال.

Advertisements

مناوي كتب على حسابه بتويتر: (أتاري في جوااااااي نغم، لا ولن نيأس طالما عصافير النغم وصناع الحب على قيد الحياة، وتتجدد روح المحبة بدواخلهم يوماً بعد يوم، كم كنت سعيداً بلقائك يا الأستاذ جمال فرفور).

فرفور شارك مع الفنان الشاب محمد عيسى بحسب صحيفة آخر لحظة، في إحياء حفل (السلام) بجوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)