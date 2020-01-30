هدى عربي تكمل إستعدادات جولة السعودية

أكملت الفنانة هدى عربي استعداداتها لجولتها الفنية بالمملكة العربية السعودية الأسبوع القادم، والتي تحيي فيها عدد من الحفلات للجالية السودانية، تستهلها يوم الخميس 13 فبراير بقاعة المخملية بالرياض، ثم تغني في مدينة جدة في اليوم التالي، وتختتم الحفلات يوم 20 بقاعة الشرق الأوسط بمدينة الدمام.

الجولة الفنية بحسب صحيفة آخر لحظة، تعتبر هي الأولى لهدى عربي في المملكة، ومن المتوقع أن تشهد حفلاتها حضوراً جماهيرياً كبيراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)