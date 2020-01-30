الكاردينال يشعل ديربي النيل بمفاجأة من العيار الثقيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال فجّر مفاجأة من العيار الثقيل للاعبي الهلال خلال الحصة التي اجراها امس وكشف عن حافز غير مسبوق على مستوى الاندية سيتم منحه للاعبين في حالة الفوز على الاهلي المصري.

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