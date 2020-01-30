تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار النفط اليوم الخميس فوق 65 دولاراً للبرميل وجاءت على النحو التالي: نفط عمان 69.08 دولاراً نفط مربان 72.46 دولاراً Advertisements النفط العربي الخفيف 76.83 دولاراً النفط العربي الثقيل 65.55 دولاراً نفط برنت 67.86 دولاراً

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