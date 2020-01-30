بنك الخليج يعتزم فتح فرع له بالفاشر

الخليج 365 :

اطلع المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور المهندس الماحي الشيخ محمد ، على الترتيبات التي يقوم بها البنك لانشاء فرع له بالفاشر للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بمقر الوزارة اليوم ، وفد بنك الخليج الزائر الي الولاية برئاسة نائب المدير العام للبنك طه عباس النذير.

ورحب المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية بمساعي بنك الخليج لافتتاح فرع له بحاضرة الولاية ليكون إضافة للعمل المصرفي مؤكدا في ذلك أهمية الادوار التي تضطلع بها البنوك والمصارف في المعاملات المالية وتمويل المشروعات الاستثمارية بشقيها العام والخاص .

ومن جهته اعرب نائب مدير بنك الخليج عن تقدير وشكر ادارة البنك لحكومة شمال دافور متمثلة في وزارة البنى التحتية لما ابدته من اهتمام ََوترحيب بمشروع فرع البنك بالولاية ليسهم بدوره مع فروع البنوك والمصارف بالولاية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية .

و قد حضر اللقاء المهندس عبدالرحمن عبدالله مدير إدارة التخطيط بالوزارة .